Юрист Гордон высмеяла слова Полины Дибровой о синяках на лице после падения

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Юрист Екатерина Гордон высмеяла слова блогера и модели Полины Дибровой о синяках на лице в своем телеграм-канале, передает Pravda.Ru.

Диброва стала героиней нового выпуска шоу Андрея Малахова, в эфире которого были обнародованы ее фотографии с синяками на лице. По словам модели, она столкнулась с травлей после того, как стало известно о ее разводе с телеведущим Дмитрием Дибровым.

Женщина подчеркнула, что особенно сильным хейт стал в тот период, когда она была на отдыхе. Несколько дней она старалась не подходить к телефону, чтобы не читать, что о ней пишут, но в какой-то момент переживания отразились на ее эмоциональном и психическом состоянии, и Диброва потеряла сознание.

"Об этом никто не знал. Я две недели ходила в очках. Благо со мной были мои подруги, мои резидентки клуба, которые поддержали меня и помогли пройти это все. Об этом даже Дмитрий не знает. Я никому ничего не говорила. Я все переживаю внутри, не выношу это в медиасферу и не считаю нужным жаловаться кому-то", – поделилась блогер.

Однако Гордон рассказала, что посоветовалась со специалистом, который усомнился в возможности получения таких травм при падении.

"Спросила у судмедэксперта: как так можно упасть... Сказал, что только если "на те же грабли", – поделилась юрист.

Она предположила, что синяки могли стать результатом блефаропластики (операция по изменению формы век и разреза глаз. – Прим. ред.), которая предполагает иссечение избытков кожного покрова и жировых образований.

Гордон также заявила, что в истории развода бизнесмена Романа Товстика, который ушел от супруги к Дибровой, появляется все больше "зашквара и бреда".

Ранее Диброва впервые прокомментировала свое расставание с телеведущим. По ее словам, она призналась супругу, что влюбилась в другого и "ничего не может с этим сделать", во время отпуска в марте этого года. Она подчеркнула, что отношения с Товстиком начались в 2025 году и что на откровенный разговор с супругом она решилась после нескольких встреч с бизнесменом.

При этом о разладе в семье Дибровых стало известно в конце июля. Родственники и друзья телеведущего говорили, что он "разбит" и тяжело переживает разрыв. Тогда же о разводе с супругой Еленой объявил и Товстик. Она в ответ обвинила его в предательстве.

Дибров подтвердил развод с супругой в начале августа. При этом он не исключил, что женится в пятый раз.

