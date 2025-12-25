Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01:29

Политика

Владимир Путин направил новогоднее поздравление Ким Чен Ыну

Фото: ТАСС/POOL/Сергей Бобылев

Владимир Путин направил новогоднее поздравление председателю государственных дел КНДР Ким Чен Ыну. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В своем письме российский президент отметил героизм военнослужащих КНДР, проявленный ими при освобождении Курской области, а также прочность дружбы между двумя странами.

Путин подчеркнул, что 2025 год приобрел особое значение в отношениях между Москвой и Пхеньяном.

"Героическое участие солдат Корейской народной армии в освобождении Курской области от оккупантов и последующая деятельность корейских инженеров в РФ ясно подтвердили нерушимую боевую дружбу между Российской Федерацией и КНДР", – привело ЦТАК фрагмент из поздравления.

Ранее Ким Чен Ын заявил, что Россия и Северная Корея совместно противостоят неонацизму. Он также подчеркнул, что дружественные отношения с РФ перерастают в альянс, который имеет богатую историю и укрепляется в общей борьбе против неонацизма и за защиту международного правосудия.

Читайте также


властьполитика

Главное

Почему россияне тратят все больше времени и средств на видеоигры?

Одной из основных причин мог стать большой поток негативных новостей в СМИ

В ситуации перегрузки мозг ищет простые способы снятия стресса

Читать
закрыть

Почему посылки из-за рубежа задерживаются перед Новым годом?

Компании объяснили ситуацию ростом числа заказов, ужесточением таможенного контроля и погодными условиями

Пробки возникли на границе с Казахстаном, через который проходит значительный поток грузов

Читать
закрыть

Что известно о гибели сотрудников ДПС после взрыва в Москве?

Взрыв произошел на улице Елецкой около 01:30 24 декабря

Перед этим полицейские заметили подозрительного человека возле своего служебного автомобиля

Читать
закрыть

Какие насекомые могут жить на новогодней елке?

Зимующие на дереве насекомые будут неподвижны, так как при низких температурах их активность прекращается

На елке могут встречаться хермесы или тля

Читать
закрыть

В бачок омывателя необходимо заливать стеклоомывающую жидкость – незамерзайку

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Стоит уделить внимание аккумулятору: с помощью нагрузочной вилки нужно оценить его состояние

Читать
закрыть

Почему спрос на рефинансирование ипотеки вырос к концу 2025 года?

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Эксперты призывают четко оценить сопутствующие расходы и выбрать предложение с прозрачными условиями

Читать
закрыть

Чем обернется для авторынка открытие новых хабов подержанных машин?

Подобная форма продаж уже существует, однако сейчас речь идет о создании более централизованных точек

Влияние будет зависеть от того, какие именно марки, модели и в каком объеме будут представлены

Читать
закрыть

Как не стать жертвой обмана с жильем во время отпуска?

Рекомендуется пользоваться проверенными онлайн-платформами

После бронирования и оплаты стоит связаться с собственником жилья, чтобы подтвердить статус недвижимости

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика