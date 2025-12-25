Владимир Путин направил новогоднее поздравление Ким Чен Ыну

Фото: ТАСС/POOL/Сергей Бобылев

Владимир Путин направил новогоднее поздравление председателю государственных дел КНДР Ким Чен Ыну. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В своем письме российский президент отметил героизм военнослужащих КНДР, проявленный ими при освобождении Курской области, а также прочность дружбы между двумя странами.

Путин подчеркнул, что 2025 год приобрел особое значение в отношениях между Москвой и Пхеньяном.

"Героическое участие солдат Корейской народной армии в освобождении Курской области от оккупантов и последующая деятельность корейских инженеров в РФ ясно подтвердили нерушимую боевую дружбу между Российской Федерацией и КНДР", – привело ЦТАК фрагмент из поздравления.

Ранее Ким Чен Ын заявил, что Россия и Северная Корея совместно противостоят неонацизму. Он также подчеркнул, что дружественные отношения с РФ перерастают в альянс, который имеет богатую историю и укрепляется в общей борьбе против неонацизма и за защиту международного правосудия.