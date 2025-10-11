Медведев: Россия считает исключительно важной позицию КНДР по поводу СВО

Фото: РИА Новости/Екатерина Штукина

Для России позиция КНДР по поводу СВО является исключительно важной. Об этом заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе своих переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Кадры встречи опубликованы на странице политика в соцсети "ВКонтакте".

"Для нас исключительно важной является позиция корейской Трудовой партии и КНДР", – подчеркнул Медведев.

По его словам, Москва будет неуклонно исполнять свои обязательства по договору о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Документ в том числе предусматривает незамедлительное оказание помощи, если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению.

"В нашей памяти навсегда останется героизм воинов, которые защищали нашу землю (в Курской области. – Прим. ред.), пришли нам на помощь. Это на долгие годы практически скрепило наши народы и вошло в сокровищницу наших отношений", – отметил политик.

Он также добавил, что Владимир Путин считает крайне важным развитие отношений между Москвой и Пхеньяном.

Как ранее отметил российский лидер, военнослужащие КНДР мужественно и героически сражались в Курской области. По его словам, участие воинов КНДР было частью борьбы с неонацизмом.

Сам Ким Чен Ын отмечал, что Москва и Пхеньян всегда были на "правильной стороне истории", постоянно борясь за равенство и справедливость.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указывал, что отношения Москвы и Пхеньяна носят интенсивный характер и продолжают развиваться.