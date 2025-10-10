Медведев передал Ким Чен Ыну привет от Путина

Фото: телеграм-канал "Дмитрий Медведев"

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев провел встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном, передав ему привет и наилучшие пожелания от Владимира Путина. Переговоры состоялись в рамках его визита в Пхеньян по случаю годовщины основания Трудовой Партии Кореи.

"Состоялись полноценные переговоры <...> они прошли в дружественной атмосфере, которая характеризует наши многолетние отношения", – цитирует Медведева ТАСС.

В ходе встречи стороны обсудили напряженную мировую ситуацию, которая в том числе касается России и Северной Кореи.

Вместе с тем Медведев подчеркнул, что партнеры и друзья Москвы остаются неизменными. В их число входит и КНДР, а также народ и руководитель страны.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указывал, что отношения Москвы и Пхеньяна носят интенсивный характер и продолжают развиваться.

Пресс-секретарь российского президента также подчеркивал, что точные сроки возможного визита лидера Северной Кореи в Москву пока не определены. Он пояснил, что проработка этого вопроса еще не начиналась.

