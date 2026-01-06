Намибия рассмотрит возможность использования карт "Мир"

Фото: depositphotos/kegfire

Намибия готова обсудить возможность использования российских платежных карт "Мир" для туристов из России. Об этом в интервью РИА Новости сообщила посол Намибии в РФ Моника Ндилиавике Нашанди.

"Если это будет способствовать развитию туризма между двумя странами, почему нет. Мы обязательно рассмотрим эту возможность", – подчеркнула дипломат.

Посол добавила, что одной из ключевых текущих задач посольства является увеличение потока российских туристов в Намибию. Упрощение платежей рассматривается как одна из потенциальных мер для стимулирования туристического обмена между странами.

Ранее стало известно, что правительство Сербии рассматривает возможность перспектив использования платежной системы "Мир". Там отмечают важность рассмотрения этого вопроса.

Однако окончательное решение о подключении к системе будет принято национальными финансовыми организациями после тщательного анализа всех аспектов.