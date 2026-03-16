Собянин сообщил о ликвидации уже 177 летящих к Москве БПЛА с полудня субботы

Средства ПВО нейтрализовали еще 2 вражеских беспилотника, летевших на Москву в понедельник, 16 марта. Таким образом, с полудня субботы, 14-го числа, на подлете к городу уничтожено 177 БПЛА, сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

На месте падения обломков аппаратов работают специалисты экстренных служб, добавил он.

Дроны, летящие в направлении города, уничтожаются системами ПВО. Мэр высоко оценил их работу, назвав ее профессиональной и самоотверженной.

В связи с атакой работа столичных аэропортов Домодедово, Жуковский, Шереметьево и Внуково была частично ограничена. Авиагавани осуществляют прием и отправку рейсов по согласованию с соответствующими органами.