Аэропорт Шереметьево временно принимает и отправляет рейсы по согласованию

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Аэропорт Шереметьево перешел на прием и отправку рейсов по согласованию. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Меры направлены на обеспечение безопасности полетов. Пассажиров предупредили о возможных изменениях в расписании рейсов. Статус конкретного вылета рекомендовали уточнять через онлайн-табло аэропорта.

Временные ограничения на использование воздушного пространства введены в районе аэропорта на фоне массированной атаки украинских беспилотников на Москву.

Она началась в субботу, 14 марта. С полудня того дня над городом уничтожили 168 беспилотников, уточнял Сергей Собянин. К работе на месте падения БПЛА привлекаются специалисты экстренных служб и средства ПВО. Мэр выразил военным особую благодарность за их работу.