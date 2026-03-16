16 марта, 16:20Транспорт
Аэропорт Шереметьево временно принимает и отправляет рейсы по согласованию
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Аэропорт Шереметьево перешел на прием и отправку рейсов по согласованию. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
Меры направлены на обеспечение безопасности полетов. Пассажиров предупредили о возможных изменениях в расписании рейсов. Статус конкретного вылета рекомендовали уточнять через онлайн-табло аэропорта.
Временные ограничения на использование воздушного пространства введены в районе аэропорта на фоне массированной атаки украинских беспилотников на Москву.
Она началась в субботу, 14 марта. С полудня того дня над городом уничтожили 168 беспилотников, уточнял Сергей Собянин. К работе на месте падения БПЛА привлекаются специалисты экстренных служб и средства ПВО. Мэр выразил военным особую благодарность за их работу.