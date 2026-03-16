Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
16 марта, 14:00 (обновлено 16.03.2026 14:38)

Транспорт

Аэропорты Домодедово и Жуковский перешли на прием и отправку рейсов по согласованию

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Аэропорты Домодедово и Жуковский перешли на прием и отправку рейсов по согласованию с соответствующими органами, сообщила пресс-служба Росавиация.

Это сделано в связи с введением временных ограничений в воздушном пространстве в районе авиагаваней. Уточнить статус рейса можно с помощью онлайн-табло аэропорта.

"Меры приняты для обеспечения безопасности полетов", – подчеркнули в федеральном агентстве.

Это происходит на фоне начавшейся в субботу, 14 марта, массированной атаки украинских дронов по Москве. На данный момент над городом уничтожено 168 дронов.

Во время налетов к работе привлекались специалисты соответствующих ведомств, а также противовоздушные системы обороны (ПВО). Сергей Собянин выразил военным особую благодарность за их работу.

транспортгород

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика