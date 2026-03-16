Собянин сообщил об уничтожении 168-го БПЛА на подлете к Москве с полудня субботы

На подлете к Москве был сбит очередной украинский беспилотник. О его уничтожении Сергей Собянин рассказал в своем канале в мессенджере МАХ.

Сейчас на месте падения обломков дрона работают сотрудники экстренных служб, подчеркнул градоначальник.

Данный БПЛА стал 168-м уничтоженным с начала массированной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по столице, которая началась в субботу, 14 марта.

Во время всех налетов к работе привлекались специалисты соответствующих ведомств, а также противовоздушные системы обороны (ПВО), которым глава города выразил особую благодарность.

Серия налетов привела к корректировкам работы столичных аэропортов Домодедово, Шереметьево, Жуковский и Внуково. В частности, авиагавани объявляли об остановке приема и выпуска гражданских самолетов.

На данный момент первые три аэровокзала возобновили штатную работу, а последний, в свою очередь, обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами.

