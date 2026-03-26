Уголовное дело возбуждено после поджога банкомата на юго-западе Москвы. Об этом сообщила пресс-служба СК России по столице.

В ведомстве уточнили, что заведено дело по статьям 167 и 213 УК РФ ("Умышленное уничтожение или повреждение имущества" и "Хулиганство"). В настоящий момент следователи и криминалисты вместе с оперативными службами осматривают место инцидента.

"Подросток задержан и в ближайшее время будет доставлен в подразделение московского ведомства для проведения следственных действий", – добавили в СК.

ЧП произошло вечером 26 марта на бульваре Дмитрия Донского в Северном Бутове. По предварительным данным, правонарушитель вошел в отделение банка и поджег банкомат. Позже подозреваемого удалось задержать, им оказался 15-летний местный житель. Со слов юноши, он совершил преступление под воздействием третьих лиц.