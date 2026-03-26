26 марта, 20:45

Происшествия

15-летний подросток задержан за поджог банкомата в Москве

Фото: MAX/"Осторожно, Москва"

Полицейские задержали 15-летнего подростка, который подозревается в поджоге банкомата на юго-западе Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления МВД.

Выяснилось, что правонарушителем оказался местный житель. Со слов юноши, он совершил преступление под воздействием третьих лиц.

В настоящее время полицейские проводят оперативно-разыскные мероприятия, чтобы установить все обстоятельства ЧП.

Взрыв в отделении банка произошел вечером 26 марта в Северном Бутове. Неизвестный вошел в банк на бульваре Дмитрия Донского и поджег банкомат.

До этого взрыв произошел в отделении банка на улице Менжинского в столице. По предварительной версии, неизвестный облил банкомат легковоспламеняющейся жидкостью и поджег его.

Правоохранители смогли задержать подозреваемого, им оказался 15-летний подросток. Юноша признался, что совершил поджог по указаниям кураторов от кураторов.

Читайте также


Главное

Зачем нужен тест на вирус папилломы человека?

Анализ позволяет оценить риск развития онкологических заболеваний

Папилломы могут вызывать воспалительные процессы в половых органах

Читать
закрыть

Как организовать поездку на концерт за рубежом?

Если покупка происходит без турагента, нужно смотреть, кто является генеральным агентом

Важно доверять только проверенным ресурсам и ничего не покупать на сомнительных площадках

Читать
закрыть

Как подготовить организм к московским велофестивалям?

Стоит начать заранее ездить в парках в удовольствие

Важны небольшие скоростные нагрузки, чтобы вырабатывать выносливость

Читать
закрыть

Как квоты на иностранное кино повлияют на качество фильмов в РФ?

Российский кинематограф выжил в трудный период и сегодня "набирает мускулы"

Однако эксперты уверены: квоты напрямую не влияют на качество кино

Читать
закрыть

Когда вступит в силу полный запрет вейпов в России?

Мера, скорее всего, будет вводиться не резко, а с определенным лагом

Это нужно, чтобы система успела подготовиться

Читать
закрыть

Можно ли дружить на работе?

Дружба в рабочем коллективе может привести к увольнению

Крупные компании зачастую не поощряют неформальные отношения в коллективе

Читать
закрыть

Как правильно подготовить кондиционер к летнему сезону?

Необходимо обязательно вызвать мастера для глубокой чистки

Самостоятельно владелец техники может только очистить фильтры

Читать
закрыть

Как подготовиться к походу за грибами?

Заряженный гаджет и хотя бы один пауэрбанк на компанию – обязательный минимум

Перед походом важно изучить местность

Читать
закрыть

