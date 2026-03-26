15-летний подросток задержан за поджог банкомата в Москве

Полицейские задержали 15-летнего подростка, который подозревается в поджоге банкомата на юго-западе Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления МВД.

Выяснилось, что правонарушителем оказался местный житель. Со слов юноши, он совершил преступление под воздействием третьих лиц.

В настоящее время полицейские проводят оперативно-разыскные мероприятия, чтобы установить все обстоятельства ЧП.

Взрыв в отделении банка произошел вечером 26 марта в Северном Бутове. Неизвестный вошел в банк на бульваре Дмитрия Донского и поджег банкомат.

До этого взрыв произошел в отделении банка на улице Менжинского в столице. По предварительной версии, неизвестный облил банкомат легковоспламеняющейся жидкостью и поджег его.

