19 марта, 17:24
Взорвавший банк на северо-востоке Москвы задержан
"Все обстоятельства произошедшего устанавливаются", – написала она в мессенджере MAX.
Источники в правоохранительных органах рассказали в беседе с ТАСС, что подрывником оказался подросток. В результате инцидента он получил ожоги и осколочные ранения, его госпитализировали.
Молодой человек действовал по указанию украинских мошенников, указал собеседник агентства. По данным РЕН ТВ, для подрыва он использовал гранату.
Взрыв в банке на улице Менжинского произошел 19 марта. Как писали СМИ, перед случившимся из здания выбежал неизвестный. В пресс-службе Россельхозбанка заявили, что проверяют информацию о произошедшем.