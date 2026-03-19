19 марта, 17:24

Происшествия

Взорвавший банк на северо-востоке Москвы задержан

Видео: телеграм-канал "112"

Правоохранители задержали злоумышленника, взорвавшего банк на северо-востоке Москвы. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Все обстоятельства произошедшего устанавливаются", – написала она в мессенджере MAX.

Источники в правоохранительных органах рассказали в беседе с ТАСС, что подрывником оказался подросток. В результате инцидента он получил ожоги и осколочные ранения, его госпитализировали.

Молодой человек действовал по указанию украинских мошенников, указал собеседник агентства. По данным РЕН ТВ, для подрыва он использовал гранату.

Взрыв в банке на улице Менжинского произошел 19 марта. Как писали СМИ, перед случившимся из здания выбежал неизвестный. В пресс-службе Россельхозбанка заявили, что проверяют информацию о произошедшем.

происшествиягород

