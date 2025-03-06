Задержанный за взрыв банкомата в Москве признался в содеянном

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Мужчина, задержанный по подозрению в подрыве банкомата в торговом центре на северо-востоке Москвы, признался в содеянном. Об этом он сказал на видео, которое было предоставлено ТАСС в столичном управлении МВД РФ.

"Взрыв банкомата. Сегодня (6 марта 2025 года. – Прим. ред.)", – отметил задержанный.

По словам злоумышленника, все три петарды он связал между собой и взорвал.

Взрыв произошел 6 марта в отделении банка в торговом центре "Свиблово". В результате ЧП никто не пострадал. Изучив камеры видеонаблюдения, правоохранителям удалось выявить нарушителя 2005 года рождения, который позже был задержан по месту жительства.

При этом, по данным СМИ, устроивший взрыв мог действовать по указу мошенников, которые уговорили свою жертву совершить преступление.

