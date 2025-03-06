ТАСС: устроивший взрыв банкомата в Москве мог действовать по указу мошенников

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Предварительной версией взрыва банкомата на северо-востоке Москвы являются действия мошенников, которые уговорили свою жертву совершить преступление. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"В таких случаях преступники зачастую представляются сотрудниками силовых ведомств", – сказал собеседник.

В свою очередь, в оперативных службах заявили, что банкомат был поврежден из-за взрыва неустановленного устройства, оставленного неизвестным мужчиной. По данным служб, личность злоумышленника устанавливается.

Также ЧП в отделении банка на Снежной улице, доме 27 прокомментировали в Газпромбанке. По данным организации, клиенты отделения были оперативно эвакуированы. Кроме того, денежный средства при взрыве уцелели. В настоящее время сотрудники службы безопасности банка оказывают содействие правоохранителям в установлении всех обстоятельств произошедшего.

Взрыв произошел 6 марта в отделении банка в торговом центре "Свиблово". Из-за ЧП было нарушено остекление, оданко пожара не последовало. Эпицентр взрыва находился в одном из банкоматов. По камерам видеонаблюдения выяснилось, что к аппарату незадолго до ЧП подходил неизвестный мужчина.

