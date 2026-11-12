Онищенко заявил, что ожирение может привести к нарушению кровоснабжения мозга

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Ожирение может привести к ухудшению кровоснабжения головного мозга из-за развития сахарного диабета и повреждения сосудов. Об этом ТАСС рассказал эпидемиолог, академик РАН и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

По словам специалиста, избыточный вес представляет собой не просто косметическую проблему, а серьезное заболевание, которое в первую очередь затрагивает эндокринную систему. Одним из возможных последствий становится развитие диабета.

Онищенко пояснил, что сахарный диабет относится к системным заболеваниям и способен разрушать кровеносные сосуды. В результате ухудшается снабжение головного мозга кровью.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что ожирение повышает риск развития онкологических заболеваний на 30%. Для сравнения, употребление алкоголя увеличивает этот показатель на 3–5%.