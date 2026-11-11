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Около 250 тысяч человек вышли на марш националистов в Варшаве, приуроченный ко Дню независимости Польши. Такую оценку численности участников журналистам озвучил директор Столичного центра безопасности Ярослав Мишталь. Трансляцию мероприятия вел портал Onet.

По словам Мишталя, он обсуждал количество участников с представителями полиции. При этом организаторы шествия назвали значительно более высокие цифры. Глава организационного штаба марша Марчин Осовский заявил, что на улицы вышли около 500 тысяч человек. Ранее со стороны организаторов звучали оценки вплоть до миллиона участников.

Нынешний марш стал одним из самых массовых за последние годы. Для сравнения, в прошлом году столичная мэрия насчитала на аналогичном мероприятии около 90 тысяч человек.

Мэр Варшавы Рафал Тшасковский отметил, что шествие прошло спокойно, несмотря на отдельные нарушения правил использования пиротехники.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рекомендовала гражданам воздержаться от поездок в Польшу. Она объяснила это ухудшением общественно-политической обстановки в стране. Россиянам, которые уже находятся на польской территории, дипломат посоветовала в случае чрезвычайных ситуаций обращаться в посольство РФ в Варшаве по телефону горячей линии.