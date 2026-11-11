SCMP: житель Китая купил двухкомнатную квартиру за 11 юаней на аукционе

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Житель Китая приобрел квартиру на северо-востоке страны всего за 11 юаней (около 137 рублей). Об этом сообщила газета South China Morning Post (SCMP).

Квартира площадью 68 квадратных метров с двумя спальнями расположена в провинции Хэйлунцзян. Ее продали через аукцион компании Alibaba. Начальная стоимость лота составляла один юань, а в торгах приняли участие более 1,6 тысячи человек.

При этом покупателю предстоит заплатить около 2 тысяч юаней (примерно 24,7 тысячи рублей) в виде обязательного налога на оформление права собственности, отмечает издание. Мужчина не планирует переезжать в Хэйлунцзян, а планирует использовать квартиру как временное место отдыха во время зимних поездок.

Ранее в Китае мужчина на экскаваторе разрушил здание администрации в городе Сиань. По данным СМИ, сначала он ковшом снес стеклянные двери и ступени у входа, после чего переключился на вывеску и фасад. Погром длился почти час, повреждения получили как минимум шесть участков административного комплекса, в здании объявили эвакуацию, но обошлось без пострадавших.