Beget восстановил работу более 50 тыс сайтов

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Российский хостинг-провайдер Beget вернул к работе свыше 50 тысяч сайтов, для которых были выпущены SSL-сертификаты. Об этом сообщила компания в своем телеграм-канале.

В Beget уточнили, что основную часть работ по виртуальному хостингу планируют завершить в срок до 3 дней. Эти сроки ориентировочные и могут корректироваться в зависимости от хода восстановления.

В ночь на 2 ноября провайдер подвергся кибератаке, из-за чего нарушилась работа ряда сервисов. По данным Beget, на его облачных серверах размещены более 450 тысяч сайтов.

Компания сообщала, что данные в VPS, S3 и Kubernetes потеряны полностью, настройки CDN и IP утрачены, при этом файловые резервные копии VPS уцелели. Облачная инфраструктура уничтожена и создается заново.

