Deadline: в фильме "Мстители: Судный день" может появиться Ванда Максимофф

Фото: кадр из фильма "Мстители: Финал"; режиссеры – Энтони Руссо, Джо Руссо; производство – Marvel Studios Inc.

В новом фильме "Мстители: Судный день" может появиться Ванда Максимофф, известная как Алая Ведьма. Об этом сообщил портал Deadline.

В финальном эпизоде сериала "Квест Вижн", являющегося спин-оффом и продолжением сериала "Ванда/Вижн", создатели оставили скрытую отсылку для фанатов, ожидающих возвращения героини. В серии под названием "Навсегда", которая вышла во вторник, 10 ноября, загадочная фигура поднимает Максимофф из-под обломков горы Вундагор. Существуют предположения, что это Доктор Дум, роль которого исполнил актер Роберт Дауни – младший.

"Алая Ведьма, проснись. Твоя сила станет моей", – произносит неизвестный герой в финале сцены.

Однако сама актриса Элизабет Олсен, исполняющая роль Ванды, прямо не отвечает на вопросы о своем участии в грядущем блокбастере. Она заявила, что ничего не знает о происходящем и для нее "безопаснее вообще ничего не знать, чтобы случайно не оговориться".

Персонаж Олсен якобы погиб в фильме "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия". Однако поклонники давно строят теории о спасении Ванды. Премьера "Мстители: Судный день" состоится 18 декабря 2026 года.

Ранее сообщалось, что фильм "Мстители: Финал" снова возглавил рейтинг самых кассовых кинокартин в истории мирового проката, обойдя "Аватара". После повторного проката сборы "Мстителей: Финал" достигли 2,925 миллиарда долларов. "Аватар", выпущенный в 2009 году, собрал 2,923 миллиарда долларов с учетом пяти повторных прокатов.

Лидерство "Аватара" сохранялось около 10 лет. В 2019 году "Мстители: Финал" превзошли его результат во время изначального проката. А в 2021 году "Аватар" снова вышел на первое место после того, как его повторно показали перед премьерой "Аватар: Путь воды".