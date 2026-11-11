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11 ноября, 17:51

Город

Крупный логистический центр построят в Краснопахорском районе

Фото: пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Крупный логистический комплекс "Терехово" начали строить в Краснопахорском районе Троицкого административного округа Москвы. Работы ведутся за счет внебюджетных источников финансирования. Об этом сообщил глава комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Площадь нового объекта превысит 95 тысяч квадратных метров, а вместимость составит 191 тысячу палето-мест. Ефимов уточнил, что для него разработали индивидуальные архитектурные и планировочные решения.

В единую композицию здания включат шесть административно-бытовых блоков. Комплекс предназначен для интенсивной логистической эксплуатации: предусмотрены высокостеллажное хранение, развитая система погрузочно-разгрузочных зон и автоматизированный контроль потребления инженерных ресурсов.

"Здесь смогут работать более тысячи человек", – дополнил Ефимов.

Рабочая высота высокостеллажной зоны достигнет 11,7 метра, а полы под стеллажами выдержат нагрузку до 10 тонн на квадратный метр. Вдоль фасадов разместят погрузочно-разгрузочные доки с платформами и герметизаторами, защищающими зону погрузки от холода и осадков. Перед доками оставят не менее 36 метров для маневрирования фур.

Архитектурное решение комплекса выстроено на контрасте спокойного серого фона и ярких желтых акцентов. Фасады складских корпусов оформят металлической просечно-вытяжной сеткой и композитными панелями. Этот же стиль используют в административных корпусах и контрольно-пропускных пунктах.

Площадь озеленения территории составит до 40 тысяч квадратных метров, здесь высадят несколько десятков крупномерных деревьев. Также будут благоустроены зоны у административно-бытовых корпусов, входных групп, КПП, придорожная полоса и место отдыха водителей.

Председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков подчеркнул, что ведомство уже получило от застройщика извещение о начале строительно-монтажных работ и составило программу выездных проверок.

"Административно-бытовые блоки займут более 4 тысяч квадратных метров. Инспекторы ведомства будут контролировать возведение логистического центра на всех этапах – они оценят качество конструкций и применяемых материалов на соответствие требованиям проектной документации и утвержденному архитектурно-градостроительному решению", – сказал он.

Вместе с этим в Филимонковском районе Новомосковского административного округа возводится логистический центр "Первомайское" площадью более 70 тысяч квадратных метров. Вместе два комплекса пополнят логистическую инфраструктуру столицы на 165 тысяч квадратных метров.

Ранее сообщалось, что в Мнёвниковской пойме в Москве построят два многофункциональных комплекса – деловой и конноспортивный. Объекты разместят в районе Хорошёво-Мнёвники по адресу улица Нижние Мнёвники, владение 20. На участке площадью более 3 гектаров появится деловой центр общей площадью 150 тысяч квадратных метров.

В нем предусмотрены паркинг, магазины и сервисы. Рядом построят конноспортивный комплекс площадью 20 тысяч квадратных метров. Оба объекта будут расположены рядом со станцией "Терехово" Большой кольцевой линии метро. Это обеспечит комплексам удобную транспортную доступность.

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