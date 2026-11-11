Байден заявил, что отказался бы от участия в выборах, зная о раке

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Бывший президент США Джо Байден, у которого выявлен рак простаты, признался, что не выдвигал бы свою кандидатуру на выборах 2024 года, если бы был осведомлен о заболевании. Об этом он рассказал в интервью журналу People.

"Если бы я знал, что плохо себя чувствую из-за рака, я бы ушел в отставку. Я бы не стал баллотироваться, потому что не считаю, что 80-летний мужчина с раком должен выдвигать свою кандидатуру на пост (президента. – Прим. ред.)", – сказал политик, отвечая на вопрос о том, что бы он изменил в ходе предвыборной кампании.

При этом экс-глава Белого дома отметил, что на тот момент считал себя "наиболее подходящим кандидатом" на пост президента страны.

Рак простаты обнаружили у Байдена в мае прошлого года. Тогда же он прошел курс гормональной и лучевой терапии. Летом 2026-го СМИ писали, что последствия терапии лишили Байдена сил. Большую часть времени он уделяет борьбе с болезнью.

Позднее сын экс-президента Хантер заявил, что заболевание распространилось на кости и другие органы отца, что вызывает у него сильные боли и ухудшает состояние здоровья. Сам Байден отмечал, что рак замедляет его и мешает осуществить все задуманное в рамках выхода мемуаров "Обещай мне, Америка".