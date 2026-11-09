Байден рассказал о самочувствии на фоне диагностированного рака

Фото: ТАСС/AP/Rebecca S. Gratz

Бывший президент США Джо Байден, у которого диагностировали агрессивную форму рака простаты, сообщил, что болезнь замедляет его и мешает осуществить все задуманное в рамках выхода новой книги. Об этом он написал в соцсети Х.

Байден рассказал, что его мемуары "Обещай мне, Америка" о годах президентства выйдут 17 ноября. Он отметил, что диагноз ему поставили, когда он работал над книгой.

"К сожалению, я не смогу провести столько бесед о своей книге, сколько надеялся. Однако я надеюсь, что слова на страницах сами за себя скажут", – написал он.

Экс-глава Белого дома также рассказал, что лечащие врачи воодушевлены реакцией его организма на лечение.

Врачи диагностировали у Байдена рак предстательной железы в мае 2025 года. Позже в том же году политик прошел курс гормональной и лучевой терапии.

В июле 2026-го СМИ сообщили, что последствия терапии лишили Байдена сил. Большую часть времени он уделяет борьбе с болезнью. Кроме того, экс-президент работает над "формированием своего наследия".

В августе сын Байдена Хантер рассказал, что рак распространился на кости и другие органы отца. Это вызывает сильные боли и ухудшает состояние здоровья. Байден-младший назвал состояние своего отца "очень болезненным" и "изнурительным".