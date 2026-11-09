Рубио назвал требования Ирана возмутительными и нереалистичными

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Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что переговоры с Ираном не приносят результатов, а требования Тегерана неприемлемы и возмутительны. Об этом он рассказал журналистам перед вылетом в Париж, где пройдет встреча глав МИД стран G7.

"На данный момент (переговоры. – Прим. ред.) не очень продуктивны, поскольку требования Ирана не просто неприемлемы, но в некоторых случаях возмутительны, нелепы и совершенно нереалистичны", – отметил Рубио, которого цитирует РИА Новости.

Госсекретарь подчеркнул, что президент США Дональд Трамп предпочел бы урегулировать конфликт дипломатическим путем. Однако на данный момент стороны пока не стоят на пороге прорыва в переговорах, добавил Рубио.

Ранее Трамп заявил, что Иран не сможет предпринять никаких действий в рамках предложений международных посредников по своей ядерной программе без прямого одобрения Вашингтона.

Вместе с тем американский лидер считает крайне маловероятным возобновление ударов по Ирану при условии прогресса в заключении мирного соглашения. При этом американская администрация уже определила цели для возможных атак, подчеркнул он.