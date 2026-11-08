Военные США вывели из строя торговое судно в Оманском заливе

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Американские военные вывели из строя коммерческое судно в Оманском заливе. Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) в соцсети X.

"Гражданский экипаж судна проигнорировал неоднократные предупреждения и несколько раз попытался нарушить морскую блокаду Ирана", – утверждается в заявлении командования.

Удар был нанесен по корме судна при помощи высокоточных боеприпасов.

Ранее несколько взрывов прозвучало на иранском острове Кешм на юге республики. По данным СМИ, на остров упали две ракеты, летевшие со стороны Персидского залива. При этом никакой официальной информации о пострадавших не поступало.

Позже выяснилось, что вооруженные силы Ирана перехватили и уничтожили американский беспилотник MQ-9 в небе над островом Кешм. Дрон был сбит системой противовоздушной обороны.