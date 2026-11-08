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08 ноября, 09:49

Город

Манул Тимофей из Московского зоопарка набрал больше 2 кг на зажировке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Манул Тимофей из Московского зоопарка весит около 6 килограммов. Об этом сообщил ТАСС начальник отдела "Млекопитающие" Михаил Брагин.

"Зажировка проходит по плану, спокойно", – сказал Брагин.

По его словам, сейчас кот весит около 6 килограммов, а пиковый вес составляет до 7 килограммов. Брагин рассчитывает, что в декабре и январе вес достигнет около 7 килограммов.

Летом Тимофей весил около 3,7 килограмма, то есть прибавил больше 2 килограммов. Во время зажировки порции увеличиваются, а состав рациона не меняется – лабораторные грызуны и сельскохозяйственные перепела. В 2026 году манулу планируют сохранить один голодный день, поскольку набор веса идет хорошо.

К зиме палласов кот меняет мех. Он становится гуще и рыжее.

"Летом он серебряный, яркий, а зимой мех гуще и выше", – пояснил Брагин.

Полоски на теле размываются, а на хвосте остаются четкими, появляется выраженная рыжина.

В дождливую и холодную осеннюю погоду Тимофей почти не выходит из домика в вольере. Он может сидеть на полочках на задней стене вольера, когда идет дождь, так как там есть козырьки. Мочить шерсть коту неприятно, добавил Брагин.

Манул начал зажировку в конце сентября. Его рацион составляет около 250–300 граммов корма в день.

Зажировка – это важный этап в жизни манулов. Как правило, накопление жировой массы заканчивается к декабрю. С приходом холодов шерстный покров Тимофея приобретет большую плотность и объем.

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