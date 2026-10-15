Манул Тимофей призвал москвичей присоединиться к зажировке

Фото: MAX/"Московский зоопарк"

Изображение манула Тимофея из Московского зоопарка появилось на медиаэкране на стыке Ленинградского и Волоколамского шоссе. Он призвал горожан присоединиться к зажировке, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу зоосада.

Медиафасад достигает 80 метров, а сам манул на нем вырос до 40 метров. С экрана Тимофей обратился к москвичам с вопросом: "А ты начал зажировку?" Поводом для этого стало то, что зверь сейчас находится в активной стадии набора веса перед зимой.

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова рассказала, что за состоянием Тимофея внимательно следят, а набранные килограммы – это необходимый запас энергии.

"Мы рады видеть, что Тимофей следует своим инстинктам и активно готовится к зиме. И, конечно, отдельно хочу поблагодарить компанию МАЕР за возможность показать нашего манула на крупнейшем экране столицы", – добавила она.

Манул начал зажировку в конце сентября. Его рацион составляет около 250–300 граммов корма в день, при этом один раз в неделю сохраняется "голодный" день.

Зажировка – это важный этап в жизни манулов. Зоологи прячут перепелок и грызунов по всей территории вольера. Как правило, накопление жировой массы заканчивается к декабрю. С приходом холодов шерстный покров Тимофея приобретет большую плотность и объем.