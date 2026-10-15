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15 октября, 16:42

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Медведь Гром из Московского зоопарка перешел на осенний рацион перед спячкой

Видео: MAX/"Московский зоопарк"

Бурый медведь Гром из Московского зоопарка готовится к зимней спячке и перешел на специальный осенний рацион. Об этом сообщили в пресс-службе зоосада.

Перед спячкой Гром получает более калорийную пищу с повышенным содержанием белка и полезных жиров. В его меню вошли орехи, сухофрукты, личинки жуков зофобаса и жирные сорта рыбы.

Кроме того, медведь ест сезонные овощи и фрукты. Одним из любимых лакомств Грома остается арбуз: сотрудники зоопарка отметили, что он съедает мякоть почти до самой корки.

Ранее к зиме начал готовиться манул Тимофей из Московского зоопарка. Во время зажировки он получает 250–300 граммов корма в день, при этом один раз в неделю существует голодный день.

Недавно специалисты спрятали в вольере Тимофея перепелку, чтобы разнообразить его рацион. Он быстро обнаружил птицу в листве.

Телезрители прислали кадры зажировки манула Тимофея из Московского зоопарка

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