15 октября, 16:42Город
Медведь Гром из Московского зоопарка перешел на осенний рацион перед спячкой
Перед спячкой Гром получает более калорийную пищу с повышенным содержанием белка и полезных жиров. В его меню вошли орехи, сухофрукты, личинки жуков зофобаса и жирные сорта рыбы.
Кроме того, медведь ест сезонные овощи и фрукты. Одним из любимых лакомств Грома остается арбуз: сотрудники зоопарка отметили, что он съедает мякоть почти до самой корки.
Ранее к зиме начал готовиться манул Тимофей из Московского зоопарка. Во время зажировки он получает 250–300 граммов корма в день, при этом один раз в неделю существует голодный день.
Недавно специалисты спрятали в вольере Тимофея перепелку, чтобы разнообразить его рацион. Он быстро обнаружил птицу в листве.
Телезрители прислали кадры зажировки манула Тимофея из Московского зоопарка