Детеныш боливийской ночной обезьяны появился на свет в Московском зоопарке

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

В Московском зоопарке родился детеныш редкой боливийской ночной обезьяны. Этот вид занесен в Международную Красную книгу, сообщил портал мэра и правительства столицы.

По словам гендиректора зоосада Светланы Акуловой, детеныш появился на свет еще в мае, сейчас его вес превышает 300 граммов. Первое время малыша выкармливали молочной смесью раз в 2 часа, начиная с одного миллилитра, постепенно повышая объем. В 1,5–2 месяца кормить стали раз в 3,5 часа. Для него сделали особый меховой карман с грелкой, чтобы он мог там отдыхать.

Когда обезьяне исполнилось 3 месяца, ей начали давать бананы, груши, яблоки, яйца, овощи и насекомых. Став постарше, детеныш начал жить в вольере сестры – самки Айны. Они обитают вне экспозиции.

Самка Анна и самец Буслай, которые стали родителями малыша, живут в другом вольере. Их вместе с другим, годовалым детенышем можно найти в экспозиции "Ночной мир" павильона "Приматы". По соседству обитает их старший сын – самец Берди с самкой Беллой.

В природе боливийская ночная обезьяна, или мирикина, живет в Южной Америке и считается самой большой из своего рода. Средняя длина тела составляет около 34 сантиметра, а масса – порядка 1,2 килограмма. Эти животные хорошо видят в темноте и ведут ночной образ жизни. У них также очень громкий голос, которым они могут мяукать, рычать и даже лаять.

Мирикины являются моногамным видом и обычно живут семьями. Молодые приматы уходят от родителей, когда им исполняется 2–3 года.

Ранее в зоосаде в вотчине Деда Мороза в Великом Устюге появились на свет козлята породы камори – самец и самка. Они уже проявляют активность и изучают вольер, а мать кормит их молоком. Специалисты следят за их состоянием.