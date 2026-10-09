Московский зоопарк разместит панду Катюшу и ее будущего жениха в новом вольере

Фото: ТАСС/Валерий Степченков

Новый вольер для панды Катюши и ее будущего жениха появится в Московском зоопарке. Об этом сообщила генеральный директор зоопарка Светлана Акулова в эфире программы "Москва едет" на телеканале Москва 24.

Сейчас в зоопарке живут три большие панды: самец Жуи, самка Диндин и их взрослая дочь Катюша. Каждое из животных содержится в отдельном вольере. Катюша родилась 24 августа 2023 года. Недавно ей исполнилось три года, а жениха планируют найти к пяти-шести годам.

Специалисты также возводят новые вольеры для золотых обезьян. По словам гендиректора зоосада, планируется убрать все каменные заборы с решетками, а вдоль Красной Пресни появится стеклянная галерея.

"Когда вы будете проезжать, вы сможете смотреть на красивый благоустроенный пруд и наших розовых фламинго", – подчеркнула она.

Ранее стало известно, что обычная утка залетела в вольер белого медведя Терпея в Московском зоопарке и подружилась с хищником. Птица получила имя Крикуша. Медведь ее не трогает, и утка уже подходит к нему близко и плавает вместе с ним. При этом обычно белые медведи не терпят таких животных.

