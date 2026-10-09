Гигантские кувшинки снова покажут посетителям "Аптекарского огорода"

Фото: MAX/"Аптекарский огород МГУ"

Гигантские кувшинки вновь можно увидеть в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" в Москве после ремонта оранжереи. Об этом сообщили в канале сада в мессенджере МАХ.

Попасть туда можно только в составе экскурсионных групп. Ближайшие обзорные экскурсии "Садовый тур по дендрарию и оранжереям" состоятся 10 и 11 октября в 16:00.

Программа рассчитана на взрослых и детей старше семи лет. Посетителям расскажут об истории старейшего ботанического сада и покажут растительные коллекции из разных уголков мира.

После экскурсии гости смогут посетить выставку кактусов и суккулентов Московского клуба любителей кактусов, а также экспозицию "Дача профессора ботаники".

Билеты доступны на сайте "Аптекарского огорода". Там же можно обратиться в экскурсионное бюро, чтобы заказать индивидуальную программу на удобные дату и время.

Ранее Большой Московский цирк на проспекте Вернадского получил четырех верблюдов из Республики Калмыкия. Сейчас животные проходят карантин под наблюдением специалистов, а в ближайшее время дрессировщики Илья Калинин и Иван Дефорж начнут готовить их к выступлениям. В 2025 году цирку также передали слонов из Мьянмы – они прошли адаптацию и уже выступают на манеже под руководством Ярославны Демешко при участии Эдгарда Запашного и Дефоржа.