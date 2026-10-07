Детеныш львинохвостого макака родился в Московском зоопарке

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

В павильоне "Приматы" Московского зоопарка появился на свет детеныш львинохвостого макака. Об этом сообщил портал мэра и правительства Москвы.

Маму малыша зовут Зита, ей пять лет, и это ее первое потомство. По словам сотрудников, она очень заботлива: почти все время носит сына на руках и кормит молоком. Пока Зита отдыхает, за детенышем присматривают ее мама Калетта и сестра Гита.

Когда малышу исполнится три месяца, он станет более самостоятельным и начнет пробовать пищу, привычную для взрослых особей этого вида: яблоки, апельсины, киви, виноград, арбузы, а также овощи, орехи, насекомых и ветки деревьев.

В вольере вместе с семейством живут самцы Кай и Радж. Со всей группой регулярно проводят ветеринарные тренинги: за успешно выполненные задания животные получают лакомства.

Львинохвостый макак – редкий вид, занесенный в Красную книгу. Эти приматы обитают в юго-западной части полуострова Индостан и в Индии. Как и большинство макак, они изобретательны в добывании пищи – используют для этого палочки, щепки и камни. В Московском зоопарке им регулярно дают игрушки, бутылочки, шланги и другие предметы, а как ими пользоваться, животные придумывают сами.

Ранее четыре редких попугая кеа поселились в экспозиции Московского зоопарка. На городскую территорию зоопарка их привезли в конце 2025 года из центра воспроизводства редких видов животных в Подмосковье. После карантина молодых самок перевезли в правое крыло павильона "Дом птиц", где для них оборудовали отдельный вольер с качелями.

Между тем медоеды Нео и Тринити из Московского зоопарка перебрались в теплые вольеры павильона "Животные Африки". Для хищников такой переезд является привычным делом. На этот раз животные проворно зашли в транспортировочные боксы и перебрались в свой просторный "трехкомнатный" вольер.