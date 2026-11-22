Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Количество пассажиров, перевезенных скоростными судами в рамках проекта "Речные магистрали", Минтранс планирует увеличить до 36 тысяч по итогам 2026 года. Об этом ТАСС на форуме "Транспорт России" сообщил глава ведомства Дмитрий Ядров.

По словам министра, за год число субсидируемых маршрутов выросло с 8 до 22. При этом пассажирские перевозки по внутренним водным путям увеличились почти на 9%. Существенный вклад в этот показатель внесли круизные и экскурсионно-прогулочные поездки. В этом году 110 круизных судов выполняют рейсы по 400 маршрутам.

Одной из главных задач Минтранса Ядров назвал повышение эффективности использования внутренних водных путей. Для этого необходимо устранять ограничения судоходства и добиваться более рационального распределения грузопотоков между различными видами транспорта.

Ведомство проводит дноуглубительные работы с помощью 67 земснарядов. С начала навигации, с учетом хорошей водности, удалось извлечь более 10,4 миллиона кубометров грунта. Кроме того, продолжается реконструкция Городецкого гидроузла и строительство Багаевского гидроузла на Единой глубоководной системе.

"Также продолжается устранение лимитирующих участков на Единой глубоководной системе – проводится реконструкция Городецкого гидроузла и строительство Багаевского гидроузла. Для увеличения грузопотока в 15 регионах идет работа по созданию мультимодальных логистических центров", – отметил Ядров.

Ранее в Москве подписали соглашение о строительстве 14 новых электросудов для речных маршрутов. Документ заключили представители "Мосгортранса", ГТЛК и "Московской верфи" на форуме "Транспорт России".

Суда будут строить в 2027–2028 годах в Нагатинском Затоне. Проект предполагает льготное финансирование и создание более 500 рабочих мест на верфи, а также задействует около 50 тысяч человек из смежных отраслей по всей стране.