Фото: depositphotos/doomu

Псковский городской суд заключил под стражу мужчину, которого подозревают в незаконном перемещении через границу партии сигарет стоимостью более 3,9 миллиона рублей. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

По данным следствия, табачную продукцию приобрели в Белоруссии и ввезли в Россию для продажи. В этом мужчина участвовал вместе с сообщниками. Свою вину он не отрицает.

Подозреваемый останется под стражей до 19 января 2027 года. Сейчас правоохранители проверяют его на причастность к другим аналогичным эпизодам.

Ранее в Белоруссии задержали гражданина России, организовавшего схему контрабанды психотропов через границу. На переходе в Брестской области таможенники остановили его автомобиль, прибывший из Польши, и обнаружили 5 емкостей с прозрачной жидкостью и сотни пустых упаковок от ветеринарных препаратов.