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Гражданину России грозит лишение свободы на срок до 10 лет в Белоруссии за организацию схемы перемещения через границу крупной партии психотропа. Об этом сообщила пресс-служба Государственного таможенного комитета республики.

Инцидент произошел на переходе в Брестской области. При проведении контроля в отношении автомобиля россиянина, прибывшего из Польши, таможенники заметили 5 емкостей с прозрачной жидкостью и более 450 пустых упаковок от ветеринарного препарата. Экспертиза показала, что жидкость содержит в своем составе опасный психотроп в крупном размере – норэфедрин.

Установлено, что мужчина приобрел ветеринарный препарат в Евросоюзе, перелил в бутылки от питьевой воды и раздал другим гражданам для ввоза в страну под видом товаров для личного пользования.

"Правоохранители таможни изъяли у этих физических лиц в общей сложности более 90 килограммов идентичной жидкости", – отметили в ведомстве.

Организатора преступной деятельности задержали. Действиям иных участников схемы также дадут правовую оценку.

Ранее сотрудники Главного управления по борьбе с контрабандой Федеральной таможенной службы и Центральной оперативной таможни совместно с МВД России пресекли деятельность международной преступной группы, которая готовила нелегальную переправку наркотиков в Киргизию. Из незаконного оборота изъяли 3,9 килограмма наркотических средств. На черном рынке такая партия стоит более 17 миллионов рублей.