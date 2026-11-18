18 ноября, 11:45Происшествия
В США находившийся в розыске мужчина попросил полицейских подвезти его и попал в тюрьму
Фото: 123RF.com/avter
В американском штате Теннесси 53-летний мужчина по имени Джон Джексон, который находился в розыске, сам сдал себя полиции из-за странной просьбы. Об этом сообщило People.
Инцидент произошел 15 ноября. Злоумышленник подошел к полицейским, которые досматривали водителя, и попросил их подвезти его до дома. Сотрудники полиции сочли просьбу странной и решили проверить личные данные незнакомца.
Выяснилось, что мужчина находится в розыске, а на его арест уже выдан ордер в штате Кентукки. Полицейские немедленно задержали Джексона.
В ближайшее время его должны экстрадировать в Кентукки. При этом в чем обвиняется злоумышленник, неизвестно.
Ранее сообщалось, что грабители в Великобритании пробили дыру в ювелирном магазине, но ничего не успели украсть. Сотрудники полиции прибыли к магазину после того, как появились сообщения о подозрительной активности рядом с локацией.
Полицейские зашли в здание и увидели дыру в стене салона, позволяющую зайти в ювелирный магазин. Рядом лежали мешки с инструментами. Всех трех злоумышленников задержали. Установлено, что грабителям удалось украсть более 700 тысяч фунтов стерлингов.