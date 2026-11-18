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В американском штате Теннесси 53-летний мужчина по имени Джон Джексон, который находился в розыске, сам сдал себя полиции из-за странной просьбы. Об этом сообщило People.

Инцидент произошел 15 ноября. Злоумышленник подошел к полицейским, которые досматривали водителя, и попросил их подвезти его до дома. Сотрудники полиции сочли просьбу странной и решили проверить личные данные незнакомца.

Выяснилось, что мужчина находится в розыске, а на его арест уже выдан ордер в штате Кентукки. Полицейские немедленно задержали Джексона.

В ближайшее время его должны экстрадировать в Кентукки. При этом в чем обвиняется злоумышленник, неизвестно.

Ранее сообщалось, что грабители в Великобритании пробили дыру в ювелирном магазине, но ничего не успели украсть. Сотрудники полиции прибыли к магазину после того, как появились сообщения о подозрительной активности рядом с локацией.

Полицейские зашли в здание и увидели дыру в стене салона, позволяющую зайти в ювелирный магазин. Рядом лежали мешки с инструментами. Всех трех злоумышленников задержали. Установлено, что грабителям удалось украсть более 700 тысяч фунтов стерлингов.