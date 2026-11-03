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03 ноября, 14:33

В мире

В США полицейский угрожал коллеге пистолетом из-за того, что тот грел рыбу в микроволновке

Фото: 123RF.com/esperanzacarlos

Детектив из американского города Миртл-Бич, штат Южная Каролина, Майкл Дебиасе лишился работы из-за того, что направил табельный пистолет на сослуживца, разогревшего рыбу в офисной микроволновке. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на The Smoking Gun.

По информации издания, сотрудник полиции воспользовался общей микроволновой печью, чтобы разогреть еду. Запах рыбы не понравился Дебиасе, и между мужчинами вспыхнула ссора. В ходе конфликта офицер вытащил оружие и взял коллегу на мушку.

После инцидента Дебиасе сначала отстранили от работы, а затем уволили. Внутренняя проверка обнаружила несколько нарушений служебных правил. Мужчину также арестовали: первоначально ему вменяли незаконное наведение огнестрельного оружия на человека, что по законам штата относится к категории тяжких преступлений.

Тюремного заключения Дебиасе, однако, избежал. Он заключил соглашение с прокуратурой и признал вину по менее тяжкому обвинению – в нарушении общественного порядка. Суд назначил ему 90 дней испытательного срока и штраф в размере 350 долларов.

Помимо этого, бывший полицейский обязан сдать служебную сертификацию и навсегда отказаться от попыток ее восстановить. Таким образом, вернуться на работу в правоохранительные органы Южной Каролины он больше не сможет.

Ранее в Челябинске 15-летний подросток, услышав замечание о брошенном мусоре, выстрелил из пневматики в спину прохожего. Мужчина обернулся, и подросток продолжил стрельбу, ранив его в голову и руку. По данному факту заведено дело по статье "Хулиганство".

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