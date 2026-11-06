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06 ноября, 09:42

Происшествия

Дайверы подрались на глубине 15 метров на Мальдивах

Фото: x.com/mud_so

На Мальдивах четверо дайверов устроили потасовку под водой на глубине около 15 метров. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на британское издание The Sun.

Причиной столкновения, предположительно, стал дыхательный регулятор. Инструктор по дайвингу Сяо Ду рассказал, что во время погружения к нему приблизились трое аквалангистов и один из мужчин толкнул его.

На кадрах видно, как один из дайверов несколько раз хватает Ду за руку и пытается забрать у него регулятор, однако инструктору удалось освободиться. О случившемся Ду уведомил компетентные органы, а одного из дайверов отстранили от работы.

Инцидентом заинтересовалась ассоциация водного транспорта Мальдив. Она призвала полицейских и министерство туризма разобраться в обстоятельствах произошедшего.

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