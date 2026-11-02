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02 ноября, 16:58

Происшествия

Турист в польских Татрах подрался с оленем после попытки его погладить

Фото: facebook.com (принадлежит Meta, признана экстремистской на территории РФ)/tatromaniak1

Турист в польских Татрах подрался с диким оленем после попытки погладить животное на популярной пешеходной тропе к горному озеру Морске-Око. Об этом сообщила администрация Татранского национального парка, разместившая видеозапись в соцсетях.

Отдыхающие заметили вышедшего к людям оленя и попытались подойти к нему вплотную, однако самец не был настроен на близкий контакт. На кадрах мужчина хватает зверя за рога, затем вступает с ним в борьбу и наносит животному удары рукой. Потасовка длилась некоторое время, пока турист и олень не расцепились.

"Чему вас вообще учат в школе и чему вас учат родители дома? Люди, проявите хоть немного здравого смысла", – возмутились в дирекции парка.

Администрация предупредила, что такое поведение опасно и для людей, и для зверей. Там добавили, что дикий олень не аттракцион для поглаживания и не фон для фотографий.

"Не кормите его и держитесь на расстоянии – ради вашей собственной безопасности и ради его блага. Если так будет продолжаться, люди, вы убьете этого оленя. Это уже действительно зашло слишком далеко", – подчеркнули в дирекции.

Также там призвали оставить животное в покое, добавив, что оно само о себе позаботится и уйдет.

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