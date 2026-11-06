Ветер до 14 м/c ожидается в Москве 6 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве в пятницу, 6 ноября, ожидаются небольшие осадки. Порывы ветра могут достигать 14 метров в секунду, предупредила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

"Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", – призвали в КГХ.

В выходные, 7 и 8 ноября, в городе будет заметное похолодание. Предстоящей ночью температура в Москве опустится до минус 3 градусов. Вся выпавшая небесная влага замерзнет и превратится в так называемый черный лед, рассказал синоптик Евгений Тишковец.

Днем столбики термометров будут около нулевой отметки, не исключены небольшие осадки в виде снега. На следующий день температура повысится на несколько градусов, однако погода останется неустойчивой, рассказал специалист.