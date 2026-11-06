Две 12-летние девочки пропали в Красноярске

Фото: depositphotos/blinow61

Две девочки 12 лет не вернулись домой в Ленинском районе Красноярска. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.

По данным ведомства, дети пропали накануне днем. На их поиски направлены сотрудники полиции и волонтеры.

По информации красноярской организации "Поиск пропавших детей", обе девочки были одеты в черные куртки и светло-серые штаны. Всех, кто видел девочек, просят сообщить в полицию или волонтерам.

Ранее в Крыму двое мужчин на мотоциклах потеряли ориентир во время поездки к плато Караби-яйла из-за резко ухудшившейся видимости. Мотоциклисты выехали из поселка Приветное, расположенного в городском округе Алушта. В лесу их застал туман. Пропавших в итоге обнаружили сотрудники Белогорского поисково-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС".

