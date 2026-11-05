Психолог Ланг объяснил, как помочь пережившим несчастный случай

Иногда жизнь неожиданно делится на до и после. У кого-то переломным моментом становится серьезная болезнь, кто-то перебарывает свои страхи после встречи с преступником, а некоторые находят в себе силы снова подняться в горы, даже оказавшись в походе на волосок от смерти. Как люди преодолевают трудности и что помогает им наслаждаться каждой минутой – в материале Москвы 24.

Просто сказать спасибо

Привычная жизнь и планы на будущее могут мгновенно измениться из-за несчастного случая, стихийного бедствия или тяжелого диагноза. Одной из таких историй, потрясших всю страну, стало нападение маньяка на жительницу Подмосковья Анастасию Лободу.

Девушка рассказала журналистам Москвы 24, как однажды неизвестный мужчина настиг ее возле дома и прыснул кислотой. В результате пострадавшая получила тяжелые химические ожоги лица и глаз.





Анастасия Лобода жертва маньяка Я просто испугалась, и я не могу это передать... На самом деле я испугалась и про себя подумала вообще в последнюю очередь <...> Испугалась за ребенка по поводу того, что у меня ипотека, а за нее надо платить, но понимала, что стану балластом для моей семьи. Я просто начала орать.

Химические ожоги едва не лишили Анастасию зрения, для восстановления потребовалось восемь тяжелых операций и пересадка кожи. И даже несмотря на то, что уже прошло два с половиной года, пострадавшая продолжает бороться с последствиями случившегося.

Лобода отметила, что швы и следы от ожогов отчетливо видны на ее лице до сих пор. Хотя благодаря усилиям специалистов внешность постепенно восстанавливается, кожа уже никогда не станет прежней.

Историю девушки увидела в новостях генеральный директор благотворительного фонда Елена Квицинская и предложила помощь. Фонд оперативно организовал сбор денежных средств на лечение и обеспечил пострадавшей комплексную физическую и психологическую реабилитацию, рассказала Елена журналистам.





Елена Квицинская генеральный директор фонда Здесь есть очень важная составляющая, про которую многие забывают, – это психоэмоциональное состояние подопечных. В большинстве случаев – как раньше, никогда уже не будет. И вот здесь вопрос принятия, чтобы пройти все стадии горевания и подойти к этому принятию, – это не один день и не один месяц. И это самое сложное.

Спортсмену Валентину Ткачеву тоже пришлось начинать свою жизнь заново. Сегодня он успешно преодолевает спортивные дистанции, которые под силу далеко не каждому здоровому человеку, хотя еще несколько лет назад ему с трудом давалась обычная прогулка.

Мужчина рассказал телеканалу, что из-за болезни его сердце периодически замирало. Поэтому в определенный период у Валентина хватало сил только на то, чтобы проснуться, поесть и снова дойти до кровати.

Единственным способом спасти жизнь мужчины была трансплантация. Подходящий донорский орган удалось найти быстро, и операция по пересадке сердца завершилась успешно. О своем доноре Валентин не знает ничего, включая имя, личность и обстоятельства гибели, поскольку по закону эта информация строго конфиденциальна.





Валентин Ткачев трансплант-спортсмен Знаете, хотелось бы, конечно, не то чтобы знать, просто, наверное, побыть на могиле <...> Наверное, сказать просто: "Спасибо". Его было уже не спасти, но он спас меня.

На сегодняшний день Ткачев уже пробежал дистанцию в 42 километра на Московском марафоне и вошел в Книгу рекордов России как первый в стране спортсмен с донорским сердцем, преодолевший такую дистанцию. В дальнейшем его спортивные достижения пополнились забегами в Санкт-Петербурге и Казани, а также зимним ультрамарафоном на дистанцию 75 километров.

Лицом к лицу со смертью

Говоря о том, как найти силы жить в непростых обстоятельствах, психолог Сергей Ланг отметил, что в таких ситуациях главное – отыскать людей, переживших нечто подобное.

"Во-первых, ты понимаешь, что ты не один такой. Это уже снижает эмоциональную нагрузку, убирает чувство несправедливости, потому что смотришь: "А, ну вот, оказывается, не только я столкнулся с аналогичной проблемой". Это приводит человека в определенный баланс", – объяснил специалист.

Многие так и поступают, в частности вступают в сообщества. Одним из таких оказался капитан футбольной команды Денис Тюленев, который объединил спортсменов, переживших тяжелые заболевания, в частности почечную недостаточность или пересадку печени.

В таком сообществе у футболистов нет место грусти. Они активно шутят, спорят, празднуют голы и планируют участие в новых турнирах. Проявлять жалость здесь не принято, игрокам критически важно чувствовать, что полноценная жизнь продолжается.

Однако иногда трудности поджидают и в детском возрасте. В частности, жизнь видеооператора Никиты Шакирова едва не оборвалась в 8 лет во время прогулки за мороженым.

Тогда мальчик пытался перебежать проезжую часть и попал под приближающийся грузовой автомобиль. Говоря о происшествии спустя годы, Никита отметил, что не запомнил само столкновение, однако последующие события до сих пор рассказывает в мельчайших деталях.





Никита Шакиров видеооператор В этот момент был просто щелчок, и я переместился на берег океана. Там было серое небо, облака, тучи и бескрайний океан. Потом я услышал голос Бога. Он мне сказал: "Ты будешь жить, ты должен жить". И я очнулся.

После аварии мальчик получил тяжелую черепно-мозговую травму и целый месяц провел в коме. Врачи давали неблагоприятные прогнозы, но Никита выжил, хотя левая часть его тела была парализована.

Ребенку пришлось заново учиться ходить и говорить, а в школе он столкнулся с травлей сверстников. Однако все это не помешало Шакирову увлечься экстремальным спортом, объехать автостопом 65 стран, а сейчас профессионально заняться видеосъемкой и выступать с лекциями перед большими залами. Молодой человек убежден, что справиться с испытаниями ему помогла вера.



"Спецреп": выжившие

Альпинист с 30-летним стажем Юрий Кожухов тоже едва избежал гибели. Во время спуска с горы мужчина столкнулся с обрушением ледяного моста, из-за чего сорвался с 15-метровой высоты и оказался погребенным под обломками льда.

Как рассказал Юрий журналистам, полученные переломы оказались настолько тяжелыми, что альпинист потерял возможность двигаться и не мог выбраться из ледовой ловушки самостоятельно.





Юрий Кожухов альпинист Примерно через час после падения я начал понимать, что умираю. То есть сначала у тебя сильная дрожь от холода, потом очень сильная, а потом такая, что меня просто подкидывало внутри этого ледового панциря. А после этого, когда силы на исходе, я понимаю, что сознание тухнет, все затихает, и я просто не могу сопротивляться, тело расслабилось.

Однако Юрия спасли двое учеников, сопровождавших его в походе, а спустя несколько часов на место прибыли профессиональные спасатели.

За этим последовали госпитализация, лечение и длительная реабилитация. Но уже через месяц мужчина сделал первые шаги, а через полгода вернулся к альпинизму. По словам Кожухова, сильная любовь к своему делу оказалась мощнее пережитого страха: в первый же выезд он взял двоих учеников на Тянь-Шань и успешно провел их по трекинговому маршруту.