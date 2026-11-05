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05 ноября, 20:16

Спорт

Российский футболист Батраков вошел в сборную недели в Лиге чемпионов

Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru/Павел Кашаев

Российский полузащитник турецкого футбольного клуба "Галатасарай" Алексей Батраков попал в символическую сборную игровой недели Лиги чемпионов. Об этом сообщила пресс-служба турнира.

Туда также вошли игроки сборных из других стран: в частности, вратарь бельгийского "Брюгге" Ян Зоммер, защитники Габриэл Магальяэс ("Арсенал", Англия), Каспер Йоргенсен (ЛАСК, Австрия), Ян-Аурель Биссек ("Интер", Италия) и Арчи Браун ("Фенербахче", Турция).

Кроме того, в команду вошли полузащитники Габри Вейга ("Порту", Португалия), Энцо Фернандес ("Манчестер Сити", Англия), Фабиан Руис (ПСЖ, Франция), а также нападающие Эрик Ботхейм ("Викинг", Норвегия) и Анастасиос Дувикас ("Комо", Италия).

Во вторник, 3 ноября, Батраков забил два гола в матче четвертого тура основного этапа турнира с немецким "Штутгартом" (2:0). Его признали лучшим игроком встречи. Футболист стал первым россиянином, кто получил официальную награду с момента, когда ее начали вручать по итогам каждой игры в сезоне-2021/22.

До этого Батраков расположился на третьей строчке рейтинга самых дорогих игроков чемпионата Турции. Его стоимость оценили в 45,4 миллиона евро. Первым в списке стал Мэйсон Гринвуд, а вторым – Виктор Осимхен.

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