Батраков вошел в тройку самых дорогих футболистов чемпионата Турции

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Российский полузащитник Алексей Батраков занял третью позицию в рейтинге самых дорогих игроков чемпионата Турции, составленном Международным центром спортивных исследований (CIES). Список опубликован на официальном сайте организации, передает "Газета.ру".

Стоимость футболиста оценивается в 45,4 миллиона евро. Выше него расположились нападающий "Фенербахче" Мэйсон Гринвуд, чья стоимость составляет 55,1 миллиона евро, и партнер Батракова по "Галатасараю" Виктор Осимхен с оценкой в 51 миллион евро.

Ранее "Галатасарай" одержал первую победу в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, обыграв на выезде "Лилль" со счетом 4:2. Один из мячей турецкой команды забил Батраков, отличившийся на 44-й минуте.

"Галатасарай" набрал три очка и занимает 24-е место в таблице общего этапа. В предыдущих матчах он уступил "Спортингу" и "Барселоне".

