"ПСЖ" с Сафоновым нанес "Барселоне" первое в сезоне поражение

Фото: AP Photo/Thibault Camus

Французский "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) с российским голкипером Матвеем Сафоновым обыграл испанскую "Барселону" со счетом 4:2 в матче третьего тура общего этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает телеканал "360".

Российский вратарь парижан вышел в стартовом составе и сделал четыре сейва. Голы у победителей забили Дезире Дуэ, Люка Эрнандес, Витинья и Фабиан Руис. В составе "Барселоны", в свою очередь, отличились Хави Эспарт и Ламин Ямаль.

Каталонцы впервые проиграли в сезоне, прервав серию из 11 побед подряд во всех турнирах. "Барселона" также впервые в истории Лиги чемпионов выпустила в стартовом составе четырех футболистов младше 20 лет в матче против действующего победителя турнира.

ПСЖ выиграл все три матча и с девятью очками возглавил турнирную таблицу. У "Барселоны" шесть очков и пятое место. В следующем туре 3 ноября парижане сыграют в гостях с "Вильярреалом", а каталонцы примут "Астон Виллу".

Ранее российский полузащитник, воспитанник московского "Локомотива" Алексей Батраков открыл счет в матче второго тура общего этапа Лиги чемпионов против испанской "Барселоны". Футболист турецкого "Галатасарая" отличился на 28-й минуте домашней встречи. Этот гол стал для Батракова первым в главном клубном турнире Европы. Россиянин провел в нем второй матч.

