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13 октября, 23:02

Спорт

Россиянин Батраков забил "Барселоне" в матче Лиги чемпионов

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Российский полузащитник Алексей Батраков открыл счет в матче второго тура общего этапа Лиги чемпионов против испанской "Барселоны". Футболист турецкого "Галатасарая" отличился на 28-й минуте домашней встречи.

Этот гол стал для Батракова первым в главном клубном турнире Европы. Россиянин проводит в нем второй матч. В стартовом туре он дебютировал в выездной игре против португальского "Спортинга", в которой турецкая команда уступила со счетом 1:3. Тогда полузащитник провел на поле 64 минуты.

В "Галатасарай" 21-летний Батраков перешел в августе из московского "Локомотива", воспитанником которого является. Матч с "Барселоной" стал для него седьмым в составе турецкого клуба.

Ранее сообщалось, что голкипер "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов вошел в список претендентов на приз лучшему голкиперу года имени Льва Яшина. В прошлом сезоне россиянин стал основным вратарем парижского клуба, выиграв конкуренцию у Люки Шевалье.

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