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20 сентября, 17:37

Спорт

Турецкие болельщики восхитились поступком Батракова после поражения команды

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Турецкие болельщики "Галатасарая" остались в восторге от поведения российского полузащитника Алексея Батракова, который после поражения от "Трабзонспора" подошел к фанатской трибуне и аплодировал. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на комментарии в социальных сетях.

Матч завершился со счетом 0:4 в пользу "Трабзонспора". Батраков начал игру на скамейке запасных и вышел на поле на 68-й минуте.

Один из болельщиков написал, что после матча, когда вся команда направлялась в раздевалку, Батраков на протяжении нескольких минут стоял у трибуны гостей и аплодировал им.

"И до самого выхода с поля ни разу не повернулся к ним спиной. Вот это характер", – добавил комментатор.

Пользователи соцсетей также отметили его верность и честь, назвав игрока "львенком". По их словам, Батраков проявил уважение к болельщикам, которые поддерживали команду в трудном выездном матче.

Ранее стало известно, что сборная России по футболу примет участие в предварительном этапе чемпионата мира и фестиваля Международной федерации футбола (FIFA) среди игроков до 15 лет с государственным флагом и гимном. Это первый с 2022 года официальный турнир под эгидой FIFA, на котором российские спортсмены получат такую возможность.

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