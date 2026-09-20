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20 сентября, 18:25

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Fox News: Трамп допустил встречу с президентом Ирана на Генассамблее ООН

СМИ сообщили о готовности Трампа встретиться с президентом Ирана

Фото: whitehouse.gov

Американский лидер Дональд Трамп готов встретиться с президентом Ирана Масудом Пезешкианом на неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщает Fox News.

Журналист Трей Йингст спросил о возможности такой встречи, отметив, что оба политика будут присутствовать на мероприятии. По словам корреспондента, президент США ответил, что был бы открыт к этому.

Ранее стало известно, что Тегеран через катарских посредников передал Вашингтону условия для прекращения конфликта. В требования иранской стороны входит остановка боевых действий, разблокировка замороженных активов и снятие морской блокады.

Трамп, в свою очередь утверждал, что война с Ираном скоро закончится. Он также отметил, что после завершения конфликта цены на нефть снизятся.

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Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
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