Две девочки забрались на поезд и получили удар током в Саратове

Фото: телеграм-канал "Юрий Юрин"

В Гагаринском районе Саратовской области две девочки пострадали от удара током, забравшись на вагон поезда. Об этом сообщил министр-председатель комитета региональной безопасности областного правительства Юрий Юрин в MAX.

Инцидент произошел вблизи села Александровка.

"Прибывшие на место спасатели областной службы спасения при помощи альпинистского снаряжения эвакуировали с вагона девочку в возрасте 13 лет и транспортировали в автомобиль скорой помощи для госпитализации", – написал Юрин.

Вторая девочка в возрасте 12 лет также госпитализирована.

Ранее подросток получил удар током от электропастуха в Чишминском районе Башкирии. В этот момент мальчик самостоятельно устанавливал электрическое ограждение. В настоящий момент он находится в удовлетворительном состоянии, его направили на амбулаторное лечение.