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21 сентября, 06:05

Политика

ЦИК опубликовала итоги выборов в ГД после обработки 82,19% протоколов

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Центризбирком РФ обнародовал предварительные результаты выборов в Госдуму после обработки 82,19% протоколов. На первом месте уверенно держится "Единая Россия", ее поддерживают 57,76% избирателей, голосовавших по партийным спискам.

У КПРФ второй результат – 13,89%. Замыкают пятерку лидеров ЛДПР с 8,77%, "Новые люди" с 7,97% и "Справедливая Россия" с 4,99%.

Пятипроцентный барьер остальным участникам гонки преодолеть не удается. Партия пенсионеров получает 2,12% голосов, "Зеленые" – 1,12%, "Коммунисты России" – 0,87%, "Родина" – 0,72%, а Партия прямой демократии – 0,34%.

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва прошли в России с 18 по 20 сентября. В единый день голосования 2026 года было замещено 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.

Ранее глава ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что окончательные итоги выборов в ГД будут подведены не раньше пятницы, 25 сентября. Она подчеркнула, что регионы должны подвести свои результаты после подсчета голосов и выполнения всех необходимых процедур, которые предусмотрены законодательством.

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