"Мосбилет" приглашает на премьеру спектакля "Единомышленники" в "Современнике"

Фото: театр "Современник"

Московский театр "Современник" 1 октября представит премьеру спектакля "Единомышленники", которая откроет 71-й сезон. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Постановка, созданная к 70-летию учреждения, уже отмечена премией газеты "Московский комсомолец" и впервые будет показана широкой публике.

В основу спектакля легла реальная стенограмма собрания труппы театра-студии "Современник" от 29 июня 1963 года. Архивные материалы Олег Табаков передал своему ученику Владимиру Машкову, который предложил идею спектакля.

Режиссером стала Марина Брусникина. Она подчеркнула, что театр по сей день является голосом времени и демонстрирует новые взгляды в искусстве. По ее словам, творчество создателей культурного учреждения продолжает вдохновлять и заряжать энергией всех, кто принял участие в создании спектакля.

На сцене зрители увидят 17 артистов, которые воплотят образы основателей театра. В роли Олега Ефремова выступит Илья Лыков, Игоря Кваши – Иван Стебунов, Евгения Евстигнеева – Дмитрий Смолев. Галину Волчек сыграет Дарья Белоусова, Олега Табакова – Даниил Попов, Нину Дорошину – Елена Плаксина, Михаила Козакова – Семен Шомин.

Действие разворачивается как живой разговор внутри труппы. Артисты будут обсуждать репертуар, этический кодекс и художественную программу, пытаясь решить, каким должен стать их театр.

Герои не приходят к согласию почти ни в одном вопросе, но их объединяет общая ответственность за театр и цель создать сцену, которая может беседовать со зрителями прямо и честно. Документальный текст показывает основателей "Современника" живыми людьми со своими амбициями, сомнениями и мечтами.

Продолжительность спектакля составляет 45 минут, он идет без антракта. Билеты доступны в сервисе "Мосбилет".

Ранее "Мосбилет" собрал главные театральные премьеры осени. В Театре имени Маяковского 26 сентября можно увидеть спектакль "Каренина. Том второй" режиссера Егора Перегудова. В театре "Практика" 3 и 4 октября состоятся премьерные показы постановки "Черная пурга" по пьесе Анастасии Букреевой. В Театре имени Гоголя 3 и 15 октября покажут спектакль "Дальше – тишина" Антона Яковлева об отношениях родителей и детей.

